Украина

Наставник Александрии поделился своими мыслями после игры с Зарей.

Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал поражение своей команды в матче 16 тура УПЛ против луганской Зари (0:1).

"Даже после пропущенного гола я был уверен, что мы не проиграем эту игру, но реализация нас подводит.

Качество поля было не лучшим. Вода не уходила — дождь длился всю ночь и день. Дренаж не справился, поэтому получилось мало конструктивной игры, получилось водное поло, но какое бы поле не было — нужно выигрывать", — сказал Гура на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Александрия — Заря.