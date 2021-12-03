Тренер Динамо не считает, что Левандовски заслужил на награду больше, чем аргентинец.
Луческу и Месси, скриншот
03 декабря 2021, 22:10
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал очередной Золотой мяч Лионеля Месси, который он получил за 2021 год.
"Мне это кажется правильным выбором, потому что Месси был определяющим фактором в победе Аргентины на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о плотности там великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая, всех с именами в крупных клубах Европы.
Месси часто обвиняли в том, что он не смог сыграть решающую роль для национальной сборной и не смог выиграть трофей. Он сделал это сейчас, он забил, отдал решающие передачи, он был капитаном команды.
Мы даже не можем подвергнуть сомнению его вклад клуба. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью ослабившейся Барселоны, уравновешивая команду с 18-19-летними детьми, такими как Педри", — сказал Луческу в интервью Playsport.ro.
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