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Тренер Динамо не считает, что Левандовски заслужил на награду больше, чем аргентинец.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал очередной Золотой мяч Лионеля Месси, который он получил за 2021 год.

"Мне это кажется правильным выбором, потому что Месси был определяющим фактором в победе Аргентины на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о плотности там великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая, всех с именами в крупных клубах Европы.

Месси часто обвиняли в том, что он не смог сыграть решающую роль для национальной сборной и не смог выиграть трофей. Он сделал это сейчас, он забил, отдал решающие передачи, он был капитаном команды.

Мы даже не можем подвергнуть сомнению его вклад клуба. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью ослабившейся Барселоны, уравновешивая команду с 18-19-летними детьми, такими как Педри", — сказал Луческу в интервью Playsport.ro.

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