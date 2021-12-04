Украина

Голкипер Ворсклы высказался о ничьей с Рухом в матче чемпионата Украины.

В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги Рух и Ворскла не выявили победителя, сыграв в нулевую ничью.

Вратарь полтавского клуба Дмитрий Ризнык, который отразил пенальти в минувшей встрече и установил рекорд УПЛ, поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Рекорд? Если бы не написали, то я и не знал бы, что побил какой-то рекорд. Моя задача выходить на поле и помогать команде.

Есть тренер и мы разбираем каждого игрока – кто и куда бьет. Сработало. Спасибо тренеру за подсказку", — заявил Ризнык в программе Футбол NEWS.

Смотреть видео лучших моментов поединка Рух — Ворскла вы можете в обзоре на Football.ua.