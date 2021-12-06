Украина

Наставник луганской Зари прокомментировал ситуацию вокруг футболиста.

Полузащитник луганской Зари Владислав Кочергин был отправлен тренироваться в молодежный состав, после того как отказался продлевать контракт с клубом.

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник прокомментировал сложившуюся ситуацию отметив, что в его команде незаменимых футболистов нет.

"Это было ожидаемо. Мне обидно, что один из лучших моих футболистов не играет, но и президента понять можно. Мы не зацикливаемся, команда продолжает играть и серия из шести побед показала, что незаменимых нет. Как бы это банально не звучало.

Я не боюсь, что меня выгонят, но я отвечаю за 25 футболистов, а не за одного. Я тренер и выполняю свою работу. Меня спросили — я ответил. Решение принимаю не я.

В Германии тоже есть подводные течения, там тоже футболиста переубеждают в таких ситуациях. Я не сторонник таких методов, но Заря Америку не открыла таким решением. Во главе угла всегда будет стоять клуб, а не персоналия", - сказал Скрипник в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Ранее Скрипник ответил на вопрос, почему он отказался возглавить сборную Украины.