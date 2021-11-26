Лига конференций

Наставник Зари прокомментировал вылет своей команды из Лиги конференций.

В пятом туре группового этапа Лиги конференций луганская Заря без особых шансов уступила итальянской Роме (0:4).

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник прокомментировал исход поединка, отметив силу противостоящего команде соперника.

"Поздравляю Рому с заслуженной победой. Нам очень непросто играть против мотивированных соперников, как Шахтеру было тяжело с Интером. Победил класс. Я не могу винить свою команду, хоть мы и совершали ошибки.

Игроки старались, но мы теряли концентрацию. Мы сделали все, что было в наших силах, но не смогли добиться результата", — приводит слова украинского специалиста Forzaroma.info

Ранее исход поединка прокомментировал наставник Ромы Жозе Моуриньо.