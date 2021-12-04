Украина

Наставник луганчан поделился своими мыслями относительно скандального ухода Сергея Рафаилова.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал скандальный уход генерального директора клуба Сергея Рафаилова, а также рассказал об уходе нескольких игроков в прошлое межсезонье.

"Нужно у Рафаилова спрашивать, почему он так жестко критикует Зарю. Возможно, он нас хочет как-то подбодрить этой критикой. Иногда мне самому это не понятно. В последний раз я с ним разговаривал еще в Запорожье, когда он дорабатывал последние две недели. Один или два раза созвонились. На этом все.

Уход нескольких игроков Зари за копейки? Я не знаю, когда были прописаны эти клаусулы. Если это произошло сразу перед его уходом, то возможно и был такой замысел. Возможно, он хотел для себя каких-то дивидендов из этой истории. Это не честно по отношению к клубу. Я не знаю, для чего он сделал это и чем руководствовался. В контрактах изначально стояли одни суммы, а по факту оказались другими. Я сам был в шоке и расстроен этим", - сказал Скрипник в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Ранее Скрипник ответил на вопрос, почему он отказался возглавить сборную Украины.