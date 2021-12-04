Украина

Наставник луганчан рассказал об интересе к нему со стороны сборной Украины.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник ответил на вопрос, почему он отказался возглавить сборную Украины, когда ее покинул нынешний наставник Дженоа Андрей Шевченко.

"Если я буду сейчас говорить, что я отказался, то это будет некорректно по отношению к этому делу. Во-первых, я на контракте в Заре. Я не думаю, что правильно совмещать работу в клубе и сборной. Или ты делаешь что-то одно хорошо, или уже нет. Это неправильно. На этом все дискуссии и закончилась.

Я стараюсь профессионально отрабатывать свой контракт. Заря — это то место, где я чувствую себя уверенно и хорошо. Горд, что тренирую сейчас эту команду. То место, которое мы сейчас занимаем, очень трудно защищать из года в год. Мы все равно стараемся.

Я могу с уверенностью сказать, что та команда, которая у меня есть сейчас в Заре – лучшая за мои годы в моей тренерской карьере. Не зря их называют мужиками. Меня это только подстегивает и заставляет работать более усердно. Я хочу каждый день приходить на тренировку, чтобы увидеть игроков и снова с ними работать.

Будет ли возможность поработать со сборной в будущем? Все может быть — это футбол, и загадывать тут наперед невозможно", — сказал Скрипник в эфире программы BurBuzz.

После 16 туров Заря набрала 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, отставая от впереди идущего Днепра-1 на два балла.