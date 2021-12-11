Украина

Нападающий Металлиста 1925 поделился ожиданиями от игры против Черноморца.

Харьковский Металлист 1925 в рамках восемнадцатого тура украинской Премьер-лиги проведет гостевой поединок против одесского Черноморца.

Накануне противостояния нападающий коллектива Валерия Кривенцова Марлисон рассказал о готовности своей команды к предстоящей игре.

"Мы отдаем себе отчет в том, что у команды сейчас все идет не своим чередом. Надеемся, что уже в предстоящей игре нам удастся наконец-то завоевать три очка.

Уже четыре матча кряду мне не удается забить гол, что сильно меня огорчает, поэтому я сейчас еще усерднее работаю на тренировках, чтобы вернуть былую результативность. Чувствуют ответственность за то, что должен помогать команде своими голами добывать необходимые результаты, поэтому надеюсь в скором времени исправить положение.

Мы готовимся к предстоящей игре в воскресенье лишь с одной задачей — наконец-то прервать эту ужасную серию. Я помню игру первого круга против Черноморца, которая стала для меня первой после подписания контракта, поэтому я еще смотрел ее с трибун. Отличный был матч в исполнении нашей команды, но теперь мы находимся в совершенно иных условиях, улучшить которое можно только с помощью трех очков.

Пять месяцев в Украине я оцениваю очень высоко с точки зрения полученного опыта. Бог подарил мне возможность играть тут, и я очень этому счастлив. Хочу и дальше помогать Металлисту 1925 достигать своих целей.

Было немного тяжело, когда впервые встретился с холодом и снегом, но Бог укрепляет меня каждый день для того, чтобы я смог забыть о холоде и продолжать выполнять свою работу", — заключил бразильский футболист.

Отметим, что матч Черноморец — Металлист 1925 состоится 12 декабря, начало в 14:00 по киевскому времени.