Украина

Украинский хавбек покинет состав "горняков" в конце года.

Полузащитник донецкого Шахтера может продолжить карьеру в бразильском чемпионате. Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, 33-летний хавбек "горняков" не будет продлевать контракт с донецким клубом, который заканчивается в конце этого года.

Вместо этого, бывший игрок сборной Украины намерен вернуться в Бразилию, где в его услугах заинтересован Интернасьонал, где уже выступает бывший игрок Шахтера — Тайсон.

Отметим, что до перехода в Металлист Марлос успел поиграть на родине за Сан-Паулу и Куритибу.

В нынешнем сезоне Марлос провел 25 поединков, в которых забил три мяча и отдал шесть ассистов.

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