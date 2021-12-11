Украина

Наставник ровенского клуба был недоволен судейством в матче против Руха.

Главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт прокомментировал ничейный результат в поединке 18 тура УПЛ против львовского Руха (1:1).

"Доволен действиями команды. Особенно во втором тайме. Трудная игра. Нам противостоял серьезный соперник, который в последних матчах демонстрировал качественную игру, получал результат. Было тяжело, особенно до перерыва. Много работали с мячом.

В перерыве сказал команде, что мы должны прибавить в скорости, в агрессии. Только тогда у нас появятся моменты, и мы сможем забить. Так и вышло. Провели атаку через фланг и забили прекрасный гол. Затем сразу выпустили свежих футболистов, хотя замены были запланированы еще до гола. Очень хотели выиграть этот матч.

Затем последовал открытый футбол. Рух атаковал. Мы также имели моменты. К сожалению, получили досадный пенальти в свои ворота. Полагаю, это ошибка арбитра. Просматривал повтор и не увидел там нарушения. Судья просто среагировал на крик. Как можно ставить такие пенальти? Я сказал арбитрам, что им учиться и учиться, чтобы судить качественно. Опытные арбитры не имеют права на подобные ошибки. Осадок остался после такого арбитража. У нас отобрали два очка.

Сергей Шестаков? Он сегодня подменял дисквалифицированного Немчанинова. Сыграл прекрасно. К сожалению, у нас мало игроков, которые могут выйти на замену и усилить игру. Хотелось бы большей конкуренции. Президент об этом знает. Хотелось бы зимой усилить 2-3 позиции.

Подводя итоги этого года — он был прекрасен для нас. И в Первой лиге, и в УПЛ. Мы набрали достаточно много очков. Двигаемся дальше", — приводит слова Вирта пресс-служба Вереса.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Верес — Рух.