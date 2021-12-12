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Тренер одесситом прокомментировал результат команды.

Главный тренер Черноморца Юрий Мороз поделился своим мнением о победе над Металлистом 1925 (2:1) в 18-м туре УПЛ

"Я бы хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же как и мы. Это вымученная, трудовая, рабочая победа. Сегодня Металлист 1925 создал нам очень много трудностей.

Быстрые мячи, которые мы забили, они нас немного успокоили. Второй тайм ребята больше играли на удержание. Отдали инициативу полностью, искали свои моменты в контратаке.

Пенальти в наши ворота был. Металлист 1925 взвинтил скорость. Наши ребята не успевали за соперником и получили этот пенальти", – рассказал Мороз в комментарии телеканалу Футбол.

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