Украина

Наставник львовской команды подвел итоги матча с Вересом.

Главный тренер львовского Руха Леонид Кучук прокомментировал ничейный результат в поединке 18 тура УПЛ против ровенского Вереса (1:1).

"Сегодня погода помиловалась над нами, а организаторы матча прекрасно подготовили поле. Спасибо им за это. Хорошо, что смогли вовремя доиграть первую часть чемпионата.

Спасибо за игру команде соперника. Верес — очень агрессивная команда. Спасибо также своим футболистам — за то, что отвечали сопернику не менее агрессивным и скоростным футболом. Сегодня мы ошиблись только в двух эпизодах. Соперник пытался заманивать нас в среднюю зону, прессинговать и выходить в быстрые атаки. Дважды им это удалось. Но это чисто тактические наши ошибки.

Наша команда сражалась за каждый мяч. Даже проигрывая, смогли дожать соперника. Это характер", — приводит слова Кучука пресс-служба Вереса.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Верес — Рух.