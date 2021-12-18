Украина

Бразильский вингер доволен своими перспективами в донецком клубе.

Вингер донецкого Шахтера Педриньо прокомментировал свое возможное возвращение в Бразилию.

"C Шахтером у меня пятилетний контракт, который я намерен отработать до конца. Это великий клуб, я доволен тем игровым временем, которое получаю. В будущем я могу вернуться в Бразилию", — приводит слова Педриньо Gazeta Esportiva.

Напомним, 23-летний бразилец пополнил ряды "горняков", перейдя из португальской Бенфики минувшим летом.

В нынешнем сезоне Педриньо провел 19 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал три ассиста.

Ранее Шахтер назвал номинантов на звание лучшего игрока 2021 года.