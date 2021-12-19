Украина

В футболисте лично заинтересован наставник "горняков" Роберто Де Дзерби.

Вингер Фламенго Кенеди, контракт которого принадлежит лондонскому Челси, может продолжить свою карьеру в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, в услугах 25-летнего бразильца лично заинтересован главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.

Также отмечается, что представители украинского клуба уже связались с руководством Челси, чтобы обсудить возможный трансфер футболиста.

Кенеди стал игроком Челси в 2015 году, но закрепиться в составе "синих" ему не удалось. Он постоянно отдавался в аренды, по ходу которых выступал за Уотфорд, Ньюкасл, Хетафе и Гранаду.

В нынешнем сезоне Кенеди провел 18 поединков за Фламенго, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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