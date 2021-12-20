Украина

Хавбек "бело-синих" забил 16 голов во всех турнирах в 2021 году.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский провел самый результативный год в своей профессиональной карьере. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

В течение нынешнего календарного года 28-летний украинец демонстрировал свою лучшую результативность — на его счету 16 забитых мячей и один ассист в официальных матчах, что позволило ему побить рекорд с прошлого года.

За 2021 год Буяльский провел 41 матч, из которых 28 в УПЛ (13 голов), 3 в Кубке Украины (1 гол), 1 в Суперкубке страны и девять в еврокубках (два гола).

В прошлом году Виталий провел 32 матча, в которых забил восемь голов и отдал восемь ассистов.

Отметим, что Буяльский претендует на звание лучшего игрока УПЛ по итогам ноября-декабря.