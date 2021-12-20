Украина

В голосовании примут участие 11 номинантов.

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о запуске голосования за звание лучшего игрока и тренера по итогам ноября-декабря.

В голосовании за звание лучшего футболиста последних месяцев в чемпионате Украины возьмут участие шесть игроков — Артем Довбик (Днепр-1), Александр Пихаленок (Днепр-1), Аллахьяр (Заря), Михаил Мудрик (Шахтер), Виталий Буяльский (Динамо) и Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Проголосовать за лучшего игрока можно здесь.

В голосовании за звание лучшего тренера представлены следующие специалисты — Мирча Луческу (Динамо), Роберто Де Дзерби (Шахтер), Игор Йовичевич (Днепр-1), Ярослав Вишняк (Колос) и Виктор Скрипник (Заря).

Проголосовать за лучшего тренера можно здесь.

Голосования будут проходить до 24 декабря (10:00 по киевскому времени).

Напомним, на Football.ua проходят голосования за звание лучшего игрока и тренера УПЛ по итогам декабря.