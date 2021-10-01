Лига конференций

Хавбек луганчан поделился своими эмоциями после игры с Ромой.

Полузащитник луганской Зари Владислав Кочергин прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги конференций против итальянской Ромы (0:3).

"Не скажу, что матч похож на игру с Буде-Глимтом. По счету только. Мы сегодня лучше сыграли, чем в Норвегии. Первый момент — сразу гол, выход один на один. Не знаю, с чем это связано. Качество игроков, наверное, у них хорошее, высокое. Оно позволяет им забивать сразу с первого момента. У нас вроде есть моменты, но последний пас — чего-то не хватает все время.

Разница между командами? Оно так кажется. Просто чуть быстрее все делают, с мячом быстрее работают. В этом все отличие. Так же бегают, так же прыгают, просто все чуть быстрее. Рома — хорошая команда из хорошего чемпионата. Против них было сложно играть. Мы не опускаем голову. Будем дальше работать и прогрессировать, чтобы выйти на такой же уровень.

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Больше моментов Ромы во втором тайме? Они взяли мяч под контроль, прессинговали нас. Не давали выйти через короткий пас. Думаю, поэтому они и создавали моменты. Мы теряли мячи в центре поля, они иногда ловили нас на контратаках.

Шансы на выход из группы? Шансы есть, даже когда их нет. Смотрим только вперед. Посмотрим матч, сделаем выводы и будем двигаться дальше", — сказал Кочергин в эфире Megogo после матча.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов луганской Зари во втором поединке группового раунда Лиги конференций УЕФА.