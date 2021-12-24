Украина

Скандальный форвард рассказал о конфликте с президентом Ингульца.

Нападающий Миная Евгений Селезнев прокомментировал критику со стороны президента Ингульца Александра Поворознюка.

"Перепалки не было. Он написал, что я не футболист. Если я не футболист, то кто тогда, слесарь? Я не понимаю, зачем ты меня затрагиваешь. Если я не футболист, как я забил 117 голов? С клюшкой бегал? Представьте, что не футболист забивает самой футбольной команде.

Он молодец, вкладывает в команду деньги, это хорошо. Но футбол должны обсуждать футбольные люди. Я никогда не позволю себе говорить, что кто-то плохой или хороший. Я всегда поблагодарю или промолчу. Но если меня трогают, почему я должен молчать?", — сказал Селезнев в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Селезнев рассказал о скандальном эпизоде с игроком Александрии.