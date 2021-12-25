Украина

Форвард сборной Украины рассказал об опыте работы с украинским наставником.

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик рассказал о своем опыте работы с украинским наставником Виталием Кварцяным.

Футболист сравнил сборы у специалиста со службой в армии.

"Такие сборы были у меня впервые. Мы бегали по 15 километров в день. Мяча не было. Неделю мы провели на Шацких озерах.

У нас был один мяч на сорок человек, играли 17 на 15, 17 на 17. Я за весь сбор ни разу мяча не коснулся. Был казан, мы выпивали овес и бежали, потом возвращались, ели, пили, спали и снова бежали. За неделю я пробежал 105 километров.

После этого я приехал в Днепр, но из-за неправильной подготовки у меня начался спад кондиций", — сказал Довбик в программе BurBuzz.

Ранее форвард поделился своими планами на будущее.