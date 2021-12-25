Украина

Украинский специалист поделился своим мнением об игре "горняков".

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров прокомментировал игру донецкого Шахтера под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.

"Я анализирую и смотрю много игр Шахтера и Динамо. Не могу сказать, что Шахтер играет первым номером. Если два опорных полузащитника и два центральных защитника между собой катают мяч по 20 минут, я не считаю, что эта команда играет первым номером.

Конечно, Шахтер в последних играх в этом плане улучшается, потому что в первых матчах был просто контроль между центральными защитниками. Я согласен с Александром Сопко, который охарактеризовал эту игру как элемент мини-футбола. Я согласен, что два центральных защитника очень хорошо открываются, контролируют мяч, но нет продвижения вперед. Но в последних матчах у Шахтера больше продвижения вперед, передач между линиями, больше стараются обострять впереди.

Мой футбол интенсивный, и я стараюсь выжимать из футболистов максимум, быстро отбирать мяч, контролировать мяч и завершать каждую атаку, чтобы не бежать назад и не тратить лишние силы. Поэтому я стараюсь идти в клубы, где согласны на такую модель, и подбирать футболистов, способных прессинговать", — сказал Ребров в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Ранее Ребров признался, что мог возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко, но тогда у него был действующий контракт с клубом.