Украина

Наставник "сине-желтых" рассказал о перспективах Михаила Мудрика в национальной команде.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, что у него состоялся разговор с полузащитником донецкого Шахтера Михаило Мудриком, которого он включил в расширенный список национальной команды, что позволяет ему иметь шанс сыграть в стыковых матчах плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.

"Слева в полузащите могут сыграть Зубков и Цыганков. Саша в Ференцвароше может и справа, и слева действовать, как и Витя Цыганков. В матче с Боснией мы видели как он там сыграл.

Но я понимаю, куда вы клоните с такими вопросами. Я этот вопрос предвидел 10 дней назад. Я несколько дней назад вызвал на разговор Мишу Мудрика. Мы с ним полчаса плодотворно поговорили. Я ему назвал свои критерии и сказал, в чем ему нужно прибавить.

Я его внес в расширенный список сборной, там 36 человек. Нам нужно заранее готовить визы в Шотландию. Посмотрим, что Миша покажет, еще есть время — впереди длинная дистанция, сборы. Мы с ним хорошо поговорили", — сказал Петраков в интервью программе ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее Football.ua подробно рассказал о будущем оппоненте команды Александра Петракова в рамках плей-офф отбора на предстоящий мундиаль в Катаре.