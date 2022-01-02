Украина

Зимние сборы пройдут в Турции с 17 января по 17 февраля.

Стали известны имена соперников, с которыми встретится Львов на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Зимние сборы команды Олега Дулуба пройдут с 17 января по 17 февраля. Всего львовяне запланировали провести пять контрольных поединка и пока известны имена трех из них.

Первая игра состоится 22 января против австрийского клуба Хартберг. Второй матч запланирован на 26 января — будет спарринг против грузинского Динамо Тбилиси, а 28 января — встреча с чешским Теплице.

С еще двумя соперниками ведутся переговоры. Информация о них будет позднее.

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