Украина

Наставник львовян рассказал о трансферной политике команды.

Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал работу клуба на трансферном рынке во время зимнего перерыва в УПЛ.

"Приоритет — украинские футболисты. Легионеров мы можем смотреть только в Турции, когда будет земля и травяные поля. Здесь мы приступаем к работе 10 января. Здесь будет снег. Легионер прилетает с любой страны Европы, и попадая в такие условия, ничего не покажет. Ты просто потеряешь неделю времени.

Хороших футболистов много не бывает. Мы будем рассматривать все предложения. Если нам будет подходить. Будем искать усиление в атакующее звено.

Мне бы очень хотелось, чтобы до 10 января у нас была команда сформирована на 90%. Понимаю, что это сложно. Но если хочешь получить желаемое — проси невозможное", — приводит слова Дулуба ТК Футбол 1/2/3.

После 18 туров Львов набрал 17 очков и находится на 12 месте в турнирной таблице УПЛ.