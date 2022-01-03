Защитник вернулся в киевский клуб из аренды.
Владислав Дубинчак, СК Днепр-1
03 января 2022, 15:16
Защитник Владислав Дубинчак во второй половине сезона будет выступать в составе киевского Динамо.
Возвращение Дубинчака из аренды в Днепре-1 подтвердил агент футболиста Александр Карпов. Агент опубликовал фото с украинским защитником с подписью "Возвращение домой!"
В составе Динамо 23-летний игрок должен стать заменой Виталию Миколенко, который недавно присоединился к Эвертону.
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Дубинчак является воспитанником Динамо, но пока не провел ни одного матча в составе киевлян. В первой половине сезона левый защитник отыграл 18 поединков в футболке Днепра-1, отличившись четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Динамо проявляет интерес к нападающему ЦСКА София Жорди Кайседо.