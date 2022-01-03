Украина

Защитник вернулся в киевский клуб из аренды.

Защитник Владислав Дубинчак во второй половине сезона будет выступать в составе киевского Динамо.

Возвращение Дубинчака из аренды в Днепре-1 подтвердил агент футболиста Александр Карпов. Агент опубликовал фото с украинским защитником с подписью "Возвращение домой!"

В составе Динамо 23-летний игрок должен стать заменой Виталию Миколенко, который недавно присоединился к Эвертону.

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Дубинчак является воспитанником Динамо, но пока не провел ни одного матча в составе киевлян. В первой половине сезона левый защитник отыграл 18 поединков в футболке Днепра-1, отличившись четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Динамо проявляет интерес к нападающему ЦСКА София Жорди Кайседо.