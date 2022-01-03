Украина

Болгарский клуб намерен выручить за игрока крупную сумму.

Киевское Динамо интересуется нападающим болгарского ЦСКА и сборной Эквадора Жорди Кайседо.

Как сообщает Topsport.bg, ссылаясь на издание Тема Спорт, киевляне намерены перехватить форварда у турецкого Газиантепа, который близок к его приобретению.

По словам агента Кайседо Эрнана Боладо, ЦСКА София установила цену в 5,5 миллионов евро за своего голеадора. Такая сумма побьет рекорд самого дорогого трансфера в истории "армейцев".

"У Жорди контракт до 2025 года. Если мы осуществим его трансфер, который может стать рекордом для ЦСКА София, это будет большим успехом для самого клуба и для чемпионата Болгарии в целом. Я надеюсь, что это произойдет", — рассказал Боладо.

За ЦСКА София он провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.

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