ЧМ-2022. Отбор

Футболист одесского Черноморца получит возможность дебютировать под руководством Вилли Саньоля.

Нападающий одесского Черноморца Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому Динамо, впервые был вызван в национальную сборную Грузии.

"Крестоносцы" под руководством французского экс-футболиста Вилли Саньоля во время сентябрьской международной паузы проведут матчи отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Косово и Испании, а также сыграют товарищескую игру против Болгарии.

Стоит напомнить, что еще до мая 2021-го года Цитаишвили имел украинский паспорт, однако так и не дождался вызова в национальную сборную нашей страны, и после серии выступлений на уровне молодежной и юношеских сборных разных возрастных групп, решил сменить футбольное гражданство.

Отметим, что изначально к работе на тренировочных сборах Саньоль Георгия приглашать не стал, однако неожиданная травма нападающего казанского Рубина Хвича Кварацхелии открыла окно возможностей для футболиста Черноморца впервые надеть футболку его новой национальной команды.