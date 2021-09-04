ЧМ-2022. Отбор
Для экс-украинца дебют вышел неудачным.
Георгий Цитаишвили, фото официального сайта ФК Черноморец
04 сентября 2021, 00:15
Чемпион мира среди молодежных команд в составе Украины Георгий Цитаишвили больше не сможет защищать цвета нашей страны.
В отборочном матче ЧМ-2022 против Косово в Батуми выступающий за Черноморец киевский динамовец дебютировал за национальную сборную Грузии.
Несмотря на то, что экс-чемпион мира провел на поле весь матч, грузины уступили — 0:1.
Ранее тренер сборной Украины Александр Петраков говорил, что Цитаишвили обещал ему не играть за Грузию.