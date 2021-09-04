ЧМ-2022. Отбор

Для экс-украинца дебют вышел неудачным.

Чемпион мира среди молодежных команд в составе Украины Георгий Цитаишвили больше не сможет защищать цвета нашей страны.

В отборочном матче ЧМ-2022 против Косово в Батуми выступающий за Черноморец киевский динамовец дебютировал за национальную сборную Грузии.

Несмотря на то, что экс-чемпион мира провел на поле весь матч, грузины уступили — 0:1.

Ранее тренер сборной Украины Александр Петраков говорил, что Цитаишвили обещал ему не играть за Грузию.