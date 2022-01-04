Лига конференций

В шести матчах команда Виктора Скрипника сделала 69 отборов.

Луганская Заря вошла в тройку лучших команд группового этапа Лиги конференций по сделанным отборам, сообщает пресс-служба турнира.

По итогам шести поединков команда Виктора Скрипника сделала 69 отборов, что является третьим показателем на турнире.

Первое место по этому показателю занял Кайрат — 73 отбора, а второе — ЛАСК — 71. За украинцами расположились Анортосис (64) и Витесс (63).

Напомним, Заря набрала семь очков и заняла третье место в группе С, пропустив в плей-офф турнира Рому и Буде-Глимт. Позади луганчан оказался софийский ЦСКА.

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