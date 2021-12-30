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Хавбек прокомментировал свои выступления в 2021 году.

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик поделился мнением о личных и командных успехах в уходящем году.

"Этот год стал для меня прорывным, но он также был сложным и эмоциональным. Несмотря на то, что он прорывной, хотелось бы сделать следующий еще лучше.

Если честно, я чуть-чуть не поверил, когда Де Дзерби позвонил. Было волнительно и интересно, понимал, что это новый вызов. Очень приятно, что Мистер решил меня набрать в первый же день. Помню, я как никогда слушал его и вникал, да и сейчас продолжаю это делать. Рад, что мы общаемся и находим общий язык. Он сразу же мне сказал, что знает, как играю, и он здесь для того, чтобы полностью раскрыть мой потенциал. Также сказал, что полностью мне доверяет. Для меня многое значат такие слова Мистера – это чуть ли не главное, что я хотел услышать.

Думаю, и в прошлых сезонах у Шахтера была хорошая атака, но с приходом Мистера она стала еще лучше. Мы будем стараться вообще не подпускать соперников к нашим воротам, владеть 90 процентов времени мячом и еще больше забивать – это наша цель.

Я очень недоволен своей скоростью и выносливостью – в первую очередь хотелось бы улучшить эти качества. Еще – игра головой, удары, найти больше взаимопонимания с партнерами на поле. Повторюсь: взаимопонимание – ключевое, помимо всего того, что хочешь и нужно развивать", – рассказал Мудрик в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 19 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись двумя голами и девятью ассистами.

Напомним, Мудрик стал лучшим игроком Шахтера в уходящем году по мнению болельщиков клуба.