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Голкипер Шахтера рассказал о том, как проходит его зимний отпуск.

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубин поведал о том, как проводит свой отпуск, пока украинская Премьер-лига ушла на традиционный для себя зимний перерыв.

"Сразу после окончания первой половины сезона полетели с девушкой на Мальдивы. Там отдыхал, набирался сил, ничего не делал. А уже с конца декабря нахожусь в Киеве и потихоньку тренируюсь, готовлюсь к сборам. Новый год встречали на родине с семьей".



"На Мальдивы летали впервые. Для меня там самое главное – океан, море, самое теплое, которое я когда-либо встречал. Так и хотелось, чтобы вода была теплой и к ней не нужно было привыкать. И в целом весь отдых провел очень хорошо, набрался сил. Уже скучаю по тренировкам! На Мальдивах особо нигде и не походишь. Ленивый отдых, как я его называю. Находишься на пляже, ешь, плаваешь. Сходить некуда, но я так и хотел, потому выбрал это направление.

"На отдыхе один раз попробовал гольф – не особенно понравилось. Может быть, потому что я не знаю, как правильно, и не получил максимальных эмоций. Теннис – прикольно. Каждый вид спорта по-своему интересен, дает что-то новое, позволяет расслабиться во время отдыха. А бокс – это для подготовки к сезону. Там много движений и специфической работы, которая в будущем, я думаю, может мне помочь.



"Продолжу ли заниматься боксом? Не с такой частотой, но если будет возможность, то да. Это будет зависеть от тренировочного процесса и времени. Пока есть возможность, хожу", — приводит слова Трубина официальный сайт Шахтера.

В текущем сезоне Анатолий Трубин провел в футболке Шахтера 18 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз отстоял "на ноль".