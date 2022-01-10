Украина

21-летний хавбек киевского Динамо рассказал о переходе в Александрию.

Новоиспеченный полузащитник Александрии Богдан Билошевский прокомментировал свой переход по арендному соглашению из киевского Динамо.

"Очень сильно обрадовался, когда появилась возможность присоединиться к такой команде, как Александрия. Это очень сильная команда, и я горд защищать цвета этой футболки.

Многих ребят знал еще до этого — с кем-то противостояли на футбольном поле, с с кем-то играли в одном клубе.

Впечатления от базы положительные — есть все для роста молодых и поддержания формы опытных футболистов. Все на надлежащем уровне", — сказал Билошевский в интервью клубной пресс-службе.

В первой части сезона Билошевский защищал цвета одесского Черноморца, за который провел восемь поединков, проведя на поле 222 минуты.

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