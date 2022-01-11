Украина

Хавбек оценил поведение болельщиков команды.

Полузащитник Черноморца Сергей Кравченко прокомментировал отношение ультрас к арендованным у киевского Динамо футболистам.

"Повлияло ли давление от ультрас на результаты? Я не думаю, что сильно повлияло. Конечно, нам хотелось больше поддержки, но мы – футболисты, наше дело – выходить на поле, выполнять свою работу и радовать болельщиков".

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"Все понимают, почему было давление, но мы также прекрасно понимаем, что ультрас волнуются за команду и переживают результат. Мы стараемся со всей стороны.

Я могу сказать, так как находился внутри, что Ребята из Динамо Киев, какое бы не было отношение ультрас, отдавались по максимуму, хотели добывать результаты и приносить пользу Черноморцу", — сказал Кравченко.