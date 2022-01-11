Украина

Футболисты также могут пополнить команду.

Накануне сообщалось о том, что Черноморец взял на сборы форварда Динамо Назария Русина и полузащитника ЛНЗ Ивана Бобко.

Пресс-служба клуба подтвердила эту информацию и сообщила о том, что экс-защитник сборной Украины Николай Морозюк и форвард Орест Кузык также тренируются с командой в Турции.

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Сообщается, что футболисты пока перебывают на просмотре. Если они приглянутся главному тренеру одесситов Роману Григорчуку, то подпишут с клубом контракты.

Отметим, что Орест Кузык разорвал контракт со львовским Рухом. На его счету в первой половине сезона 11 матчей во всех турнирах и один забитый мяч.

Что касается Морозюка, то 33-летний защитник с лета 2021 года перебывает без игровой практики. После окончания контракта с Ризеспором он покинул клуб.

Ранее сообщалось, что Черноморец подписал Юсова и защитника Дугласа.