Украина

В ближайшее время бразилец из Аякса переедет в Украину.

Агент вингера Аякса Давида Нереса, Равьен Канхаи, подтвердил, что в ближайшее время его клиент подпишет контракт с донецким Шахтером.

"Клубы почти согласовали сделку. Полностью трансфер должен быть оформлен в ближайшее время. В Шахтере Давид хочет вернуться на топ-уровень, чтобы показать себя Европе", — приводит слова Канхаи Voetbal International.

По информации СМИ, трансфер 24-летнего бразильца обойдется донецкому клубу в 18 миллионов евро, а соглашение с игроком будет рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Нерес провел 22 матча, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.