Украина

Соглашение с бразильским вингером будет рассчитано до лета 2026 года.

Шахтер в ближайшее время должен объявить о подписании контракта с вингером Аякса Давидом Нересом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, сделка уже согласована. Трансфер 24-летнего бразильца обойдется донецкому клубу в 18 миллионов евро, а соглашение с игроком будет рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Аякс вместо Нереса намерен подписать Стивена Бергвейна из Тоттенхэма.

В нынешнем сезоне Нерес провел 22 поединка, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.

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