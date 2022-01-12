Украина

Львовская команда будет иметь интенсивную подготовку ко второй половине сезона.

Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал планы команды на зимний перерыв перед второй половиной нынешнего сезона.

"Два дня у нас будут тестирования и медицинское обследование, тренируемся в штатном режиме. Мы едем в Турцию, работаем там две недели, потом несколько выходных и второй сбор.

На первом сборе будет пять спаррингов, на втором — 5-6", — приводит слова Дулуба ТК Футбол 1/2/3.

По итогам первой половины сезона Львов набрал 17 очков в 18 матчах и находится на 12 месте в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что Львов отправил Шину в аренду в Актобе.