Бразильский вингер улаживает последние детали сделки.
Давид Нерес, getty images
13 января 2022, 00:16
Вингер Аякса Давид Нерес в четверг, 13 января, прибудет в Украину для завершения перехода в донецкий Шахтер.
Как сообщает издание Goal, "горняки" заплатят за бразильского футболиста 17 миллионов евро плюс бонусы.
Также амстердамцы могут рассчитывать на 15% с продажи Давида Нереса из Шахтера в другой клуб.
В нынешнем сезоне бразильский вингер провел 22 поединка, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.
Напомним, что агент Давида Нереса ранее заявил, что его клиент хочет вернуться на топ-уровень в стане вице-чемпиона Украины.