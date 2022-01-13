Украина

Бразильский вингер улаживает последние детали сделки.

Вингер Аякса Давид Нерес в четверг, 13 января, прибудет в Украину для завершения перехода в донецкий Шахтер.

Как сообщает издание Goal, "горняки" заплатят за бразильского футболиста 17 миллионов евро плюс бонусы.

Также амстердамцы могут рассчитывать на 15% с продажи Давида Нереса из Шахтера в другой клуб.

В нынешнем сезоне бразильский вингер провел 22 поединка, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.

Напомним, что агент Давида Нереса ранее заявил, что его клиент хочет вернуться на топ-уровень в стане вице-чемпиона Украины.