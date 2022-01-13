Украина

В первой половине сезона голкипер был игроком клуба Второй лиги.

Львов на своей странице в Instagram объявил о подписании контракта с вратарем Иваном Пономаренко.

Соглашение с 23-летним голкипером рассчитано на два с половиной года.

Первую половину нынешнего сезона Пономаренко провел в Буковине во Второй лиге, но принял участие лишь в двух матчах в Кубке Украины. Всего на его счету 29 встреч за команду из Черновцов.

Пономаренко является воспитанником Днепра. Ранее он также выступал за ЦСКА из Душанбе и Крымтеплицу.

Отметим, что сегодня Львов также подписал Богдана Мышенко.