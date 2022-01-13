В первой половине сезона голкипер был игроком клуба Второй лиги.
Иван Пономаренко, facebook.com/FSCBC
13 января 2022, 16:55
Львов на своей странице в Instagram объявил о подписании контракта с вратарем Иваном Пономаренко.
Соглашение с 23-летним голкипером рассчитано на два с половиной года.
Первую половину нынешнего сезона Пономаренко провел в Буковине во Второй лиге, но принял участие лишь в двух матчах в Кубке Украины. Всего на его счету 29 встреч за команду из Черновцов.
Пономаренко является воспитанником Днепра. Ранее он также выступал за ЦСКА из Душанбе и Крымтеплицу.
Отметим, что сегодня Львов также подписал Богдана Мышенко.