Опытный полузащитник вернулся в Украину.
Богдан Мышенко (слева) фото ФК Львов
13 января 2022, 13:49
Украинский полузащитник Богдан Мышенко подписал двухлетний контракт с львовянами — сообщил официальный сайт клуба.
В Украине 26-летний полузащитник выступал в составе Десны, Александрии и донецкого Металлурга.
Затем Богдан отправился за границу, где защищал цвета Торпедо-БелАЗ (Беларусь), Динамо Тбилиси (Грузия) и Милсами (Молдова). Последним клубом Мышенко был белорусский Гомель, который он покинул на правах свободного агента.
За Львов Мышенко будет выступать под №7.
Ранее сообщалось, что Львов отправил в аренду в Актобе Шину.