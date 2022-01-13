Украина

Опытный полузащитник вернулся в Украину.

Украинский полузащитник Богдан Мышенко подписал двухлетний контракт с львовянами — сообщил официальный сайт клуба.

В Украине 26-летний полузащитник выступал в составе Десны, Александрии и донецкого Металлурга.

Затем Богдан отправился за границу, где защищал цвета Торпедо-БелАЗ (Беларусь), Динамо Тбилиси (Грузия) и Милсами (Молдова). Последним клубом Мышенко был белорусский Гомель, который он покинул на правах свободного агента.

За Львов Мышенко будет выступать под №7.

Ранее сообщалось, что Львов отправил в аренду в Актобе Шину.