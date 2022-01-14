Украина

Вратарь рассказал о первом занятии харьковчан.

Голкипер Александр Рыбка поделился впечатлениями от первой тренировки Металлиста после выхода из зимней паузы.

"Эмоции позитивные. Мы хорошо провели праздники, хочу еще раз всех поздравить с наступившим Новым годом и Рождеством, всем пожелать крепкого здоровья – это самое главное в нашей жизни. А команда, я думаю, с положительными эмоциями вернулась из отпуска. Все уже соскучились по тренировкам, хорошо отдохнули, и я думаю, набрались сил. Будем подходить к сборам в полной боевой готовности.

Повторюсь, эмоции переполняют. Мы все соскучились по тренировкам и хотим побыстрее вернуться к работе.

Думаю, на сборах легко не будет. У нас свои задачи. Чтобы их выполнить, нужно хорошо поработать", – рассказал Рыбка в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Рыбка проведет три сбора в Турции во время зимней паузы.