Харьковский клуб озвучил планы на зиму.
Фото ФК МЕталлист
10 января 2022, 19:26
На официальном сайте харьковского Металлиста появилась информация о сборах в зимнее межсезонье.
Клуб запланировал три сбора в Турции. Первый сбор состоится С 16 по 27 января в Анталье.
Команда будет работать в режиме двухразовых тренировок и проведет четыре товарищеских поединка.
22 января – Металлист — Славия София (Болгария).
24 января – Металлист - Слован Либерец (Чехия).
26 января – Металлист Радомяк (Польша).
27 января – Металлист - Варта (Польша).
В рамках второго сбора, который состоится с 31 по 11 февраля, команда примет участие в "Зимнем кубке" от телеканалов Футбол 1/2/3.
Третий сбор состоится с 15 по 24 февраля. О спарринг-партнерах клуба станет известно позже.
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