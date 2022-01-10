Украина: Первая лига

Харьковский клуб озвучил планы на зиму.

На официальном сайте харьковского Металлиста появилась информация о сборах в зимнее межсезонье.

Клуб запланировал три сбора в Турции. Первый сбор состоится С 16 по 27 января в Анталье.

Команда будет работать в режиме двухразовых тренировок и проведет четыре товарищеских поединка.

22 января – Металлист — Славия София (Болгария).

24 января – Металлист - Слован Либерец (Чехия).

26 января – Металлист Радомяк (Польша).

27 января – Металлист - Варта (Польша).

В рамках второго сбора, который состоится с 31 по 11 февраля, команда примет участие в "Зимнем кубке" от телеканалов Футбол 1/2/3.

Третий сбор состоится с 15 по 24 февраля. О спарринг-партнерах клуба станет известно позже.

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