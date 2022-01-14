Украина

Воспитанник Лос-Анджелес Гэлакси продолжит карьеру в команде Романа Григорчука.

Черноморец продолжает усиливать состав в зимнее трансферное окно путем подписания новых игроков. На этот раз одесская команда официально объявила о подписании атакующего полузащитника Хорхе Эрнандеса.

21-летний американец с мексиканскими корнями подписал с новым клубом полноценный контракт, детали которого не разглашаются.



Интересно, что Хорхе Эрнандес является воспитанником Лос-Анджелес Гэлакси, однако дебютировать за первую команду своего родного клуба новичку Черноморца так и не удалось.

Тем не менее, во втором по силе дивизионе США на счету молодого атакующего хавбека 88 матчей, 18 голов и 11 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает Эрнандеса в 200 тысяч евро.