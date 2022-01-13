Украина

Илья Мартинович продолжит свою карьеру в одесском клубе.

Черноморец на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Ильей Мартиновичем.

Одесскому клубу 27-летний черногорец достался бесплатно, так как у него закончился контракт с Марибором.

В нынешнем сезоне Мартинович провел пять поединков, в которых забил один гол. Также на его счету три поединка в составе сборной Черногории.

Напомним, ранее Черноморец подписал вингера Пожега, который также выступал за Марибор.