Украина 13 января 2022, 21:15 Черноморец подписал еще одного игрока из Марибора Илья Мартинович продолжит свою карьеру в одесском клубе. Илья Мартинович, Klupski sajt 13 января 2022, 21:15 Черноморец на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Ильей Мартиновичем. Одесскому клубу 27-летний черногорец достался бесплатно, так как у него закончился контракт с Марибором. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Chernomorets Odessa (@chernomoretsfc) В нынешнем сезоне Мартинович провел пять поединков, в которых забил один гол. Также на его счету три поединка в составе сборной Черногории. Напомним, ранее Черноморец подписал вингера Пожега, который также выступал за Марибор. Люди Илья Мартинович Команды Черноморец Источники ФК Черноморец (Одесса) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте