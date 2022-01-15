Украина

Вратарь киевлян поделился впечатлениями после выхода из отпуска.

Голкипер Руслан Нещерет рассказал о начале подготовки в киевском клубе и прокомментировал результаты в первой половине сезона.

"В первой команде каждый раз, когда мы уходим в отпуск, тренер по физподготовке Виталий Кулыба отправляет нам программу индивидуальных занятий. В этот раз она начиналась 26 декабря и продлилась до 12 января. Но я начал готовиться даже чуть раньше – отдохнул неделю и приступил к индивидуальной работе.

Перед командой U-19 стояла задача – выйти в плей-офф. Соперники в Юношеской Лиге УЕФА были сильные, но мы прошли дистанцию очень хорошо. Конечно, плохо, что мы одни пробились в евровесну. Хотелось бы, чтобы и наша первая команда, и другие клубы, которые представляют Украину, пробились в весеннюю стадию.

Во взрослых топ-клубах собраны игроки высочайшего класса. На юношеском уровне ставка делается на местных молодых воспитанников, в той же Баварии, Барселоне, и нам легче с ними конкурировать. А в первых командах собраны игроки топ-уровня, которые выступают за сборные разных стран.

Амбиции у нас одни: мы хотим только побеждать. Больше нас ничего не интересует", – рассказал Нещерет в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Нещерет вошел в ТОП-50 игроков младше 21 года по версии Foot Mercato.