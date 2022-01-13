Украина

Ко львовской команде присоединился третий новичок за день.

Львов на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Васильевым.

Соглашение с 27-летним украинцем рассчитано на два года.

С февраля 2018 года Васильев выступал за Минск и Гомель в Беларуси, а до этого защищал цвета Арсенала и Днепра в Украине.

В минувшем сезоне Васильев провел 26 поединков, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста.

Отметим, что сегодня Львов объявил о подписании контрактов с Пономаренко и Мышенко.

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