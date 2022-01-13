Ко львовской команде присоединился третий новичок за день.
Александр Васильев, ФК Львов
13 января 2022, 19:31
Львов на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Васильевым.
Соглашение с 27-летним украинцем рассчитано на два года.
С февраля 2018 года Васильев выступал за Минск и Гомель в Беларуси, а до этого защищал цвета Арсенала и Днепра в Украине.
В минувшем сезоне Васильев провел 26 поединков, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста.
Отметим, что сегодня Львов объявил о подписании контрактов с Пономаренко и Мышенко.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.