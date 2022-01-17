Украина

Андрей Минчук рассказал о состоянии игроков после отпуска.

Врач Днепра-1 Андрей Минчук остался доволен тем, в какой форме футболисты приступили к подготовке к весенней части сезона-2021/22.

"Настроение у ребят хорошее, – цитирует доктора команды официальный сайт СК Днепр-1. – Все работают уже минимум неделю, все рвутся в бой".

"На первый взгляд, все игроки выполнили свои "домашние задания", с лишним весом из отпуска вернулся только один из массажистов. Однако полные выводы о состоянии можно будет сделать, когда начнется настоящая работа".

"Надеюсь, работы у медицинского персонала будет поменьше, а мы все будем радоваться успехам команды, миру и жизни".

Днепр-1 возобновит выступления в чемпионате матчем против Десны, который запланирован на 27 февраля.