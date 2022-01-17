Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на три года.
Жирайр Маргарян (по центру), НК Верес
17 января 2022, 18:20
Верес на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Жирайром Маргаряном.
Соглашение с 24-летним армянским футболистом рассчитано на три года.
Последним клубом Маргаряна был Арарат. В нынешнем сезоне он провел 23 матча, в которых отдал семь ассистов. Также на его счету два матча в составе сборной Армении.
После 18 игр Верес набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ.
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