Украина

Ринат Ахметов рассказал о трансферной политике клуба.

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов прокомментировал работу "горняков" на трансферном рынке и заявил, что готов на большие расходы для качественного футбола.

"Я буду инвестировать много. Ровно столько, что бы команда могла играть в такой футбол, который мы хотим видеть. Я убежден, что футбольный клуб Шахтер идет правильной дорогой. Здесь нужно терпение. С моей стороны будет поддержка тренерскому штабу.

Я готов инвестировать еще в новых игроков. Кого мы будем покупать? Если увидим футболистов, которые смогут усилить нашу команду, то мы их обязательно приобретем. У нас нет цели просто отчитаться перед СМИ что мы кого-то покупаем. Нам это нужно не для видимости, а для реального усиления", — приводит слова Ахметова ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, что вчера Шахтер объявил о переходе вингера Аякса Давида Нереса, а сегодня состав "горняков" пополнил Винисиус Тобиас. Футболисты уже успели провели свою первую тренировку при Роберто Де Дзерби.