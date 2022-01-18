Украина

Полузащитник продолжит карьеру в Литве.

Металлист 1925 прекратил сотрудничество с фланговым полузащитником Евгением Протасовым — сообщил официальный сайт клуба.

Протасов присоединился к "1925-м" летом 2021 года и провел в составе харьковчан 17 матчей (15 в УПЛ и 2 в Кубке Украины), отметившись одной результативной передачей.

Как стало известно, Евгений продолжит профессиональную карьеру в Литве, присоединившись к Судуве.

Ранее Металлист 1925 покинул Голодюк.