Украина

Вскоре команды Юрия Максимова отправится на сбор в Турцию.

Футболисты полтавской Ворсклы вышли из отпуска и уже приступили к работе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После короткого совещания, в котором приняло участие руководство клуба, футболисты приступили к традиционной пробежке. После были занятия в фитнес-клубе.

По индивидуальной программе работали Винсент Тилль и Руслан Степанюк, которые продолжают восстановление после травм.

Также отмечается, что имена потенциальных новичков, станут известны по ходу учебно-тренировочного сбора в Турции, который начнется 23 января.

Ранее стали известны три спарринг-партнера в Турции для команды Юрия Максимова.