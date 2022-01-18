Вскоре команды Юрия Максимова отправится на сбор в Турцию.
ФК Ворскла
18 января 2022, 12:06
Футболисты полтавской Ворсклы вышли из отпуска и уже приступили к работе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
После короткого совещания, в котором приняло участие руководство клуба, футболисты приступили к традиционной пробежке. После были занятия в фитнес-клубе.
По индивидуальной программе работали Винсент Тилль и Руслан Степанюк, которые продолжают восстановление после травм.
Также отмечается, что имена потенциальных новичков, станут известны по ходу учебно-тренировочного сбора в Турции, который начнется 23 января.
Ранее стали известны три спарринг-партнера в Турции для команды Юрия Максимова.